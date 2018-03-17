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وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية

وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي علي اعداد برنامج عمل قابل للتطبيق وعبر ايجاد حسابات مشتركة واستخدام العملتين الوطنية الايرانية والعمانية ومن دون الاتكال علي العملات الاجنبية، لكونها واحدة من الضرورات في سياق تطوير العلاقات المصرفية والتجارية بين البليدن.

العالم - ايران

وخلال اللقاء مع رئيس البنك المركزي الايراني ولي الله سيف، اكد بن علوي أن هذا اللقاء يشكّل فرصة مواتية للعلاقات المصرفية الثنائية؛ مضيفا انه سيتم العمل علي تعزيز الاهتمام بالتعاون البنكي اكثر من ذي قبل بين البليدن.

ونوّه وزير الخارجية العماني الي العلاقات المصرفية القائمة حاليا علي اساس مطالب ورغبة كبار مسؤولي البلدين، معربا عن امله في أن تشهد العلاقات الاقتصادية والمصرفية نموا على غرار العلاقات السياسية و وفقا لاسس حسن الجوار بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومن الميّزات المشتركة الاخرى التي يحظى بها البلدان، اشار بن علوي الى تواجدهما لدى اسواق النفط والغاز والبتروكيمياء؛ مبينا ان تعاون طهران ومسقط في هذه المجالات وفي ظل موانئ البلدين يستدعي قطعا ترسيخا للعلاقات المصرفية ومزيدا من التوجه الي القضايا البنكية لكونه يشكل واحدة من القضايا الرئسية في هذا الخصوص.

وتابع، ان تاسيس لجنة مصرفية مشتركة بهدف تذليل العقبات يعدّ قرارا جيدا؛ ودعا الى حضور ممثلي البنوك التجارية لدى البلدين اضافة الي ممثلي البنكين المركزي الايراني والعماني في هذه اللجنة لاتاحة الظروف المناسبة وازالة العقبات من امام التعاون البنكي بين طهران ومسقط.

واستطرد وزير الخارجية العماني قائلا، ان العلاقات المصرفية القائمة حاليا بين ايران وسلطنة عمان تمضي قدما في مسار التنمية؛ ومؤكدا على ضرورة استعراض القضايا الثنائية عبر اللجان المشتركة، فضلا عن ضرورة اعداد برنامج عمل قابل للتطبيق وعبر ايجاد حسابات مشتركة واستخدام العملتين الوطنية الايرانية والعمانية ومن دون الاتكال على العملات الاجنبية، لكونها واحدة من الضرورات في سياق تطوير العلاقات المصرفية والتجارية بين البليدن.

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