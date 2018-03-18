هذه أسباب إلغاء لقاءات ظريف مع نظيره العماني..

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واضاف قاسمي، ان الوزير ظريف نقل الى المستشفى اثر وكعة صحية، موضحاً "بناءًا على توصية الطبيب المعالج فالوزير يحتاج للراحة المطلقة، وهو ما أدى إلى إلغاء كافة برامج لقاءاته منذ يوم أمس إضافة الى لقاءات اليوم بما فيها لقاؤه مع السّيد بن علوي (كان قد أُرجأ هذا اللقاء الى اليوم)".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "التقى وزير الخارجية العماني والوفد السياسي والاقتصادي المُرافق عددا من المسؤولين في البلاد ومن ضمنهم رئيس مجلس الشّورى الإسلامي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وكانت لقاءات مثمرة كما سيلتقي بالرئيس الايراني حسن روحاني، كما سيشارك في مادبة غداء تقام على شرفه.

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