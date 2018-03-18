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السيسى يستقبل البشير لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

السيسى يستقبل البشير لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غداً الاثنين، الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان.

العالم - مصر

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الرئيس السيسي مع البشير تأتي في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

كان سفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت، قد قال أنه من المقرر أن يقوم الرئيس السوداني عمر البشير، بزيارة إلى القاهرة غدا الاثنين ولمدة يوم واحد، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأضاف شلتوت في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لقاءات البشير في القاهرة سوف تتناول تفعيل كافة مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد و ترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

وأوضح السفير أسامة شلتوت أنه من المقرر عقد اجتماع يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا 4 و5 أبريل حول سد النهضة، مؤكدا أن الأجتماع سيعقد وفقا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا.

وقال شلتوت، إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للقمة التي عقدت بين الرئيسين السيسي والبشير في يناير الماضي بأديس أبابا، والتي اتفق خلالها على عقد اجتماعات اللجنة الرباعية بين البلدين بالقاهرة، وساهمت بفاعلية في تعزيز التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.

وتابع شلتوت "أن اجتماعات وزيري الخارجية الأخيرة بالقاهرة على هامش اجتماعات وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وأيضا اجتماعات لجنة التشاور السياسي الدورية برئاسة وزيري الخارجية، عززت ووطدت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار سفير مصر لدى السودان، إلى أنه من المقرر عقد الدوره الثانية للجنة الرئاسية المشتركة بالخرطوم خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الدورة الأولى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 3 – 5 أكتوبر 2016 على المستوى الرئاسي بعد أن تم ترفيعها.

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