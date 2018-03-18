روحاني: اوضاع اليمن كارثية وينبغي ايقاف الغارات والمجازر هناك

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني لدى استقباله اليوم الاحد في مكتبه بطهران وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ان تطوير العلاقات المصرفية وتوفير التسهيلات لتردد التجار بين البلدين يحظى باهمية لتنمية العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تطوير العلاقات الشاملة والتعاون مع عمان .

واشار روحاني الى ضرورة تشجيع ارباب العمل والناشطين الاقتصاديين في البلدين على توظيف الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة في ايران وعمان وقال ان هناك اليوم طاقات وقدرات كبيرة لتوظيف الاستثمارات في القطاعات المختلفة للبتروكيمياويات والطاقة والصلب والالمنيوم وسكك الحديد وتطوير الموانئ في ايران وبامكان المستثمرين العمانيين المشاركة في هذه المشاريع .

وافاد الرئيس روحاني بان تطوير ميناءي جابهار وجاسك وربط سكك حديد جابهار بمدينة زاهدان سيترك تاثيره على تنمية العلاقات الاقتصادية لبلدان المنطقة مؤكدا ضرورة بذل المساعي لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات ولاسيما الطاقة والترانزيت على وجه السرعة.

واشار روحاني الى ان ايران وعمان تتحملان اليوم مسؤولية ثقيلة ازاء قضايا المنطقة وينبغي استثمار تجاربهما لاتخاذ خطوات على صعيد تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة مؤكدا انه كلما تزايد التوتر وغياب الامن بالمنطقة فان ضررها سيتوجه الى دولها اكثر من غيرها.

واعتبر الرئيس روحاني الاوضاع الانسانية في اليمن بانها كارثية ومثيرة للقلق الكثير واكد ضرورة ارسال المساعدات الانسانية من دواء وغذاء الى الشعب اليمني والعمل على انهاء الغارات والمجازر المرتكبة بحق شعب هذا البلد معربا عن امله في ان يسهم التعاون المتبادل بين ايران وعمان في مساعدة الشعب اليمني واقرار السلام والاستقرار في هذا البلد.

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