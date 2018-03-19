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السيسي يهاتف عباس ويبحث معه الأوضاع في غزة

السيسي يهاتف عباس ويبحث معه الأوضاع في غزة
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

هاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبحثا آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

العالم - مصر

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية المصرية الفلسطينية، إلى جانب التطرق إلى العملية السياسية المتوقفة، والأوضاع في قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت عن ان مصر قلقة من احتمالية تدهور الاوضاع في قطاع غزة الى مواجهة عسكرية مع تل ابيب وانها تبذل جهودا كبيرة لمنع اي تدهور محتمل عبر قنواتها مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى، وفق ما اوردت وكالة "سما" الإخبارية.

واضافت ايضا ان القاهرة تشعر بقلق شديد من احتمال قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ اجرءات جديدة ضد قطاع غزة في اعقاب عملية التفجير الاخيرة التي استهدفت موكب الحمدالله منوهة الى ان القاهرة ترفض بشدة اي تصور لدولة في غزة وانها لن تسمح بذلك وان تحركها في اطار المصالحة ياتي لاعادة غزة للشرعية الفلسطينية، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، إن قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وخطوات "رادعة" ضد غزة، ردا على حادثة التفجير في موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله الأسبوع الماضي.

وهدد محيسن، خلال تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بأن السلطة بصدد اتخاذ إجراءات وصفها بالرادعة والحاسمة، والتي تتناسب مع حادثة التفجير، معتبرا أن "الحادثة لم تستهدف الحمدالله أو رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وإنما المشروع الوطني بأكمله"، بحسب تعبيره.

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