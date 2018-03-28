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روسيا تضع حدا للإشاعات حول حريق كيميروفو

روسيا تضع حدا للإشاعات حول حريق كيميروفو
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأنه قد تم العثور على جثث 64 شخصا لقوا مصرعهم جراء الحريق في مركز "الكرز الشتوي" التجاري بمدينة كيميروفو الروسية، ولا يوجد هناك مفقودون آخرون.

العالم - اوروبا

وفي الوقت نفسه تقوم سلطات مقاطعة كيميروفو حاليا بدراسة المعلومات المنتشرة في الإنترنت القائلة أن عدد القتلى قد يكون أكثر من الأرقام الرسمية. وحذرت إدارة المقاطعة من معاقبة المسؤولين عن تقديم بيانات كاذبة حول فقدان الناس.

ولم تؤكد هيئات الطوارئ الروسية الأنباء حول ازدياد حصيلة ضحايا حريق كيميروفو إلى 76 شخصا.

ولا يزال 14 مصابا في الحريق، من بينهم طفلان، يتلقون العلاج في المستشفيات.

كما أفادت السلطات أن دفع التعويضات لأقرباء الضحايا قد يبدأ غدا الخميس.

يذكر أن حريقا في مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي نشب يوم الأحد الماضي وأودى بحياة 64 شخصا، بمن فيهم 41 طفلا، وفق المعطيات الرسمية الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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