الجزائر.. بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا يشمل 4 وزراء

العالم - الجزائر

وجاء في البيان انه "طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول قرر رئيس الجمهورية, إجراء تعديلا في الحكومة ومن ثمة قام رئيس الجمهورية بالتعيينات التالية:

- محمد حطاب، وزيرا للشباب و الرياضة خلفا للسيد الهادي ولد علي المستدعى لمهام أخرى.

- سعيد جلاب، وزيرا للتجارة خلفا للسيد محمد بن مرادي المستدعى لمهام أخرى.

- عبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة و الصناعة التقليدية خلفا للسيد حسن مرموري المستدعى لمهام أخرى.

- محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للسيد طاهر خاوة المستدعى لمهام أخرى ".

