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الشرطة المصرية تعتقل رئيس تحرير موقع مصر العربية

الشرطة المصرية تعتقل رئيس تحرير موقع مصر العربية
الخميس ٠٥ أبريل ٢٠١٨ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال 3 صحفيين يعملون في موقع "مصر العربية" الإخباري، إن قوات من الشرطة المصرية داهمت مقر الموقع مساء الثلاثاء وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري.

العالم - مصر

وجاءت المداهمة بعد يومين من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الموقع 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولارا) لإعادته نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يتحدث عن وقوع مخالفات انتخابية مزعومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

ونقل صحفيان يعملان في الموقع عن محاميي الموقع قولهم إن الشرطة أبلغتهم بأن الموقع يعمل بدون تصريح، وأضاف أن مداهمة الموقع جاءت بسبب إعادة نشر تقرير "نيويورك تايمز".

وأشار الصحفيون الثلاثة إلى أن الشرطة أغلقت مقر الموقع "بالشمع الأحمر".

واتهم بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الأحد، موقع "مصر العربية"، بناء على شكوى من الهيئة الوطنية للانتخابات، بنشر خبر كاذب دون تدقيق.

وقال البيان: "كان واجبا على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر أو يعلق على الخبر برأي" في إشارة إلتقرير "نيويورك تايمز" الذي قال إن بعض الناخبين تلقوا أموالا ومغريات أخرى للمشاركة في التصويت.

وأفاد محمد منير، مدير تحرير "مصر العربية"، في تصريح لـ"رويترز"، بأن الشرطة ألقت القبض على رئيس تحرير الموقع عادل صبري واقتادته إلى قسم شرطة الدقي بالجيزة، على الضفة الأخرى لنيل القاهرة.

وصرح مصدر أمني في قسم شرطة الدقي أن صبري محتجز لحين عرضه على النيابة العامة، مشيرا إلى أنه متهم بإدارة موقع إخباري دون ترخيص.

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