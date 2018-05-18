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ظريف: اجراء ترامب غير القانوني منح الكيان الصهيوني الجرأة لقتل الفلسطينيين

ظريف: اجراء ترامب غير القانوني منح الكيان الصهيوني الجرأة لقتل الفلسطينيين
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، ان اجراء الرئيس الامريكي دونالد ترامب غير القانوني في نقل السفارة الى القدس منح الكيان الصهيوني الجرأة لقتل الفلسطينيين.

العالم - تركيا

وقال محمد جواد ظريف في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، ان قتل المحتجين الفلسطينيين السلميين في غزة والذي يعتبر جريمة حرب وجريمة بحق الانسانية هو بمثابة ذروة مرحلة جديدة من الاجراءات التخريبية التي حدثت خلال الاشهر الستة الماضية بهدف قمع الفلسطينيين.

وأضاف، ان الاعلان غير القانوني للرئيس الامريكي في ديسمبر الماضي بشأن القدس واجرائه الخطير في تنفيذ القرار في يوم النكبة هو بداية لمأساة ومنح الجرأة للمحتلين للقيام بمجموعة من المجازر بدم بارد والتي كان اخرها استهداف القناصة للاطفال في غزة.

واردف قائلا، من الضروري لمنظمة التعاون الاسلامي القيام بخطوات محددة منها المطالبة باجراء تحقيقات دولية شفافة ومستقلة والحفاظ الدولي على الفلسطينيين وفق القوانين الانسانية الدولية على مستوى الامم المتحدة، كما يجب الضغط على مجلس الامن بغية الالتزام بمسؤوليته الرئيسية ودعم مساعي فلسطين لطرح هذه القضية في المحكمة الجنائية الدولية.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى ان ما يمنح الجرأة  للعدو الصهيوني هو عدم الوحدة واتحاد الدول الاسلامية، قائلا، ان الدفاع عن القدس يجب ان يعتبر كنقطة تمركز لنا بهدف الوحدة في سبيل ايجاد امة قوية بدلا من الانشغال في صراعات لانهاية لها.

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