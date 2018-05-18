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مسؤول برازيلي: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم يتسم بالعقلانية

مسؤول برازيلي: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم يتسم بالعقلانية
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال فرناندو كلور رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الجمعة: إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم يتسم بالعقلانية بحيث عارضه فيه حتي حلفائه.

العالم - ايران

وأضاف رئيس الجمهورية البرازيلي الأسبق خلال لقائه علي سقائيان سفير ايران لدى البرازيل بأنّ ترامب العقبة الرئيسة أمام الأمن والاستقرار العالمي في ظلّ الظروف الراهنة واصفاً إيّاه بالشخص غير المناسب لتولي رئاسة جمهورية الولايات المتحدة بسبب إجراءاته المتفردة عسكرياً أو تجارياً.

من جانبه أشار علي سقائيان السفير الايراني لدى البرازيل الى عملية نقل السفارة الامريكية الى القدس معتبراً إيّاها خطوة تعارض قرارات مجلس الأمن أدّت الي استشهاد أكثر من 60 فلسطينياً واصفاً إيّاها بالخطوة المخزية والباعثة للأسف.

ورأى سقائيان أن انسحاب ترامب من الإتفاق النووي أدّى الى عزلة أمريكية.

في المقابل أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ البرازيلي عن أمله بأن يزداد التعاون والتقارب بين ايران والبرازيل بعد الظروف التي تلت إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي.

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