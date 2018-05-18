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في ختام القمة الاسلامية الطارئة..

الرئيس روحاني يغادر اسطنبول عائدا الى طهران

الرئيس روحاني يغادر اسطنبول عائدا الى طهران
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الايراني حسن روحاني اسطنبول عائدا الى طهران في ختام القمة الطارئة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي عقدت أمس الجمعة.

العالم - ايران

والقى الرئيس روحاني في هذه القمة التي عقدت للبحث في تطورات فلسطين المحتلة والممارسات الاجرامية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، استعرض فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد.

وفي اجتماع القمة طرح الرئيس الايراني 6 مبادرات ومقترحات عملية ودعا جميع المسلمين والحكومات الاسلامية للوحدة والتعاون والتعاضد لبناء منطقة اقوى واكثر استقرارا والابتعاد عن النزاعات العبثية والاستنزافية، من اجل توفير الارضية لانهاء الاحتلال وتحويل منطقة الشرق الاوسط الواسعة وغرب اسيا الى مكان للتعايش السلمي للاديان الابراهيمية.

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