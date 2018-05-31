البث المباشر
القوات الاميركية:مقتل اكثر من 50 قياديا وعنصرا في طالبان بغارة استهدفت اجتماعا لهم الاسبوع الماضي غرب افغانستان
أ ف ب:بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الاميركي ومسؤول كوري شمالي كبير في نيويورك
وسائل اعلام سعودية:تبادل لاطلاق النار بين مسلحين ورجال الأمن بالطائف ادت ىسقوط اصابات بصفوف رجال الامن
وسائل اعلام سعودية:مسلحان يدخلان مركز الحرس الوطني بشارع الستين بالطائف بعد طعنهما رجل امن
وسائل اعلام سعودية: مقتل رجل امن سعودي بعد طعنه من قبل مجهولين سلباه سلاحه ودوريته بالطائف
مصادر اعلامية: اطلاق نار بمدينة الطائف غربي السعودية
البيت الابيض يتوقع عقد القمة مع كوريا الشمالية في الـ12 من حزيران/يوليو المقبل
أ ف ب:الكويت تعرقل صدور اعلان عن مجلس الامن يدين اطلاق صواريخ من غزة على "اسرائيل"
الرئيس العراقي: قرار البرلمان بشان الغاء نتائج الانتخابات في بعض المحافظات واعادة العد والفرز مخالف للدستور
البيان: العقوبات الأميركية تستهدف أيضا جماعة "أنصار حزب الله" ومجموعة هانيستا للبرمجة

بومبيو يطالب لافروف بـ"إجراءات ملموسة" حول "التدخلات"

بومبيو يطالب لافروف بـ
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الاربعاء أن تتخذ موسكو "إجراءات ملموسة" بهدف طمأنة واشنطن ولا سيما في قضية "التدخلات" الروسية في الانتخابات الاميركية.

العالم - الأميركيتان

وهذه أول مكالمة هاتفية على الاطلاق بين الوزيرين منذ تسلم بومبيو الخارجية الاميركية قبل اكثر من شهر، ما يؤشر الى حالة الجفاء السائدة بين الدبلوماسية الاميركية ونظيرتها الروسية.

وأفادت وزارة الخارجية الاميركية ان بومبيو أكد لنظيره الروسي ان الولايات المتحدة تريد "علاقة افضل مع روسيا" ولكن "للتوصل الى هذا الامر يتعين على روسيا ان تثبت انها على استعداد لأخذ اجراءات ملموسة تتعلق بالمسائل التي تثير قلقنا بما في ذلك التدخلات في الشؤون الداخلية الاميركية".

وكان بومبيو وهو مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) اعلن امام الكونغرس الاميركي انه يتعين على الولايات المتحدة ان تتصدى للتدخلات الروسية في الشؤون الداخلية الاميركية. 

وبحسب الاستخبارات الاميركية فان التدخلات الروسية طالت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب في 2016 وهناك خطر بأن تتكرر خلال انتخابات منتصف الولاية التشريعية.

من جهتها اعلنت الخارجية الروسية في بيان انه خلال المكالمة الهاتفية بين بومبيو ولافروف "اتفق الوزيران على ضرورة العمل في سبيل (...) تجاوز الخلافات الراهنة".

واضافت ان الاتصال الهاتفي تم بمبادرة من الوزير الاميركي وتطرق خلاله الوزيران الى الملفين السوري والاوكراني.
 

روابط ذات صلة

توتر العلاقات التجارية بين امريكا وبريطانيا.. والسبب دواجن!!

روسيا تقرر الرد على العقوبات الأميركية

الولايات المتحدة تحدد شرطين لرفع العقوبات عن روسيا

موسكو تطلب من آبل حذف تطبيق تلغرام في روسيا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الاوروبي يندد بتوقيف معارضين في مصر

منظمة: "تدهور" أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب عام 2017

جنرال كوري شمالي يصل الى نيويورك لبحث قمة سنغافورة

منظمة "سايف ذي تشيلدرن": أكثر من نصف أطفال العالم مهددون بالحروب والفقر والتمييز

الشيخ نعيم قاسم: لا استقرار للكيان الصهيوني ما دام الشعب الفلسطيني حاضرًا

بومبيو يطالب لافروف بـ"إجراءات ملموسة" حول "التدخلات"

الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة عراقية موحدة

داعش تتبنى الهجوم المسلح في مدينة لييج البلجيكية

اوكرانيا تختلق مقتل صحفي روسي معارض بغية عدم إغتياله

الرئيس العراقي يعتبر قرار البرلمان حول نتائج الإنتخابات مخالفا للدستور

مجلس الأمن يبحث أوضاع غزة والكويت تعرقل مقترحا يدين المقاومة

تونس: بقاء "حكومة الشاهد" قد يدفع "النهضة" إلى"الانتحار السياسي"

اعتقال عنصرين من "داعش" في ايسر الموصل بالعراق

تطوير لقاح يمنح أملًا جديدًا لمرضى السرطان

خطة لـ إزالة أكبر حاجز عسكري بتاريخ الحرب في سوريا.. اليكم التفاصيل!

تحطم مروحية بالقرب من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني

لأول مرة.. قرنية “ثلاثية الأبعاد” قابلة للزراعة في العين البشرية !

لافروف يكشف عن مصير القوات الغير سورية في الجنوب

صورة مسربة.. لماذا بكى زعيم كوريا الشمالية؟

الملك عبد الله ومايك بومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

الأکثر مشاهدة