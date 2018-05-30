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روسيا تقرر الرد على العقوبات الأميركية

روسيا تقرر الرد على العقوبات الأميركية
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أتخذت روسيا مجموعة التدابير لمواجهه العقوبات الاميركية وصادق مجلس الدوما الروسي على القانون حول مواجهة الخطوات غير الصديقة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية

العالم - اوروبا

وأيد مجلس الاتحاد الروسي خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء قانون حول التدابير الردية على العقوبات الأمريكية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره الرسمي، وأكد ذلك لمراسل "سبوتنيك".

وكانت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، أيدت أمس الثلاثاء، القانون المتعلق بالتدابير المضادة للعقوبات، وأوصت مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في الجمعية الاتحادية الروسية) بالموافقة عليه في اجتماع 30 أيار/ مايو.

وجاء في بيان للجنة، أن "تنفيذ الوثيقة سيساهم في تعزيز سيادة روسيا الاتحادية وسلامتها الإقليمية وأمنها، وستعمل على التصدي لزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في روسيا".

وأقر مجلس الدوما الروسي الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن الإجراءات المضادة، يسمح باتخاذ إجراءات تقييدية، رداً على الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى. ويمكن تطبيق هذه التدابير المضادة على الدول والمنظمات الخاضعة لولايتها، وكذلك على المسؤولين والمواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية مصالح وأمن روسيا الاتحادية، وحقوق مواطنيها وحرياتهم من خلال الأخذ بتدابير قانونية تتعلق بمنع وكبح الأعمال غير القانونية وغير الودية من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى.   

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