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ماكرون للولايات المتحدة: القومية الاقتصادية تقود إلى حروب

ماكرون للولايات المتحدة: القومية الاقتصادية تقود إلى حروب
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم ضريبية على واردات الألومنيوم والصلب من دول الاتحاد الأوروبي بأنه إجراء خاطئ وغير قانوني.

العالم - اوروبا 

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس، إن "هذا القرار ليس فقط غير قانوني وإنما خاطئ أيضا من جوانب كثيرة"، وأعرب عن أسفه لهذه الخطوة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الولايات المتحدة حاولت من خلال هذا الإجراء الرد على عدم التوازن العالمي باللجوء إلى "القومية الاقتصادية والتجارية".

وحذر ماكرون من تداعيات هذا النهج، الذي قد يغلق، برأيه، الباب أمام مناقشة قضايا أخرى مع الولايات المتحدة، مشددا على أن "القومية الاقتصادية تقود إلى حروب".

وذكر الرئيس الفرنسي أنه سيبحث هذه التطورات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت الولايات المتحدة أنها تفرض، اعتبارا من 1 يونيو، رسوما ضريبية على واردات الفولاذ بنسبة 25 بالمئة والألومينيوم بنسبة 10 بالمئة من دول أوروبا وكندا والمكسيك، حيث تنتهي غدا فترة الإعفاء المؤقت لهذه الدول.

وأعلن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل أي بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الجمعة.

 وأضاف روس: "نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جهة ومع المفوضية الأوروبية من جهة أخرى لأن هناك قضايا أخرى يتعين علينا تسويتها".

المصدر: وكالات

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