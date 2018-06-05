البث المباشر
مراسل العالم عن مصادر أهلية: //التحالف الدولي// يرتكب مجزرة جديدة استشهد فيها 10 مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال في قرية جزاع بالريف الجنوبي للحسكة
صالحي: المنظمة الذرية الايرانية بدأت بعملها ولن نفقد اي وقت
صالحي: منظمة الطاقة الايرانية تسعى الى تحقيق هدفين هما انتاج الكهرباء والوقود النووي
صالحي: لا يمكن لايران الالتزام بالاتفاق النووي مع فرض الحظر عليها
صالحي: بدأنا بتنفيذ قرار قائد الثورة الاسلامية منذ مساء يوم أمس
صالحي: ما سنقدم عليه لا يخل بتاتا بالتزاماتنا تجاه الاتفاق النووي
صالحي: ستفقد المنظمة العالمية للطاقة الذرية مصداقيتها اذا قوض الاتفاق النووي
صالحي: قرار البقاء أو الانسحاب من المنظمة العالمية للطاقة الذرية يعود لكبار المسؤولين في الدولة
صالحي: سنرفع من مستوى تخصيب اليورانيوم ليزداد انتاج وحدة الفصل عندما يلغى الاتفاق النووي
صالحي: لن يعود المشروع النووي الايراني الى ما كان عليه بتقويض الاتفاق بل سيشهد تطورا هائلا

"بريكس" تندد بسياسة واشنطن التجارية

الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

نددت دول مجموعة "بريكس" والتي تضم روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا، بالسياسة الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة، واعتبرت أنها تشكل خطرا على نمو الاقتصاد العالمي.

العالم - الأميرکيتان

وجاء ذلك إثر قرار واشنطن زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات التي تستهدف بشكل خاص حلفاءها حسب موقع روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في ختام اجتماع عقدوه في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، إنهم "يشددون على تمسكهم الحازم بالتبادل الحر".

كما أعربوا عن "معارضتهم للموجة الجديدة من الحمائية والتأثير المنهجي للإجراءات أحادية الجانب، التي لا تتناسب مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتنسف التجارة الدولية والنمو الاقتصادي".

كما شدد الوزراء على "أهمية وجود اقتصاد عالمي منفتح وشامل، يتيح لكل الدول والشعوب التشارك في مكاسب العولمة".

وكانت واشنطن قررت الجمعة الماضي فرض رسوم إضافية بلغت 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ما قد يفتح الباب أمام حرب تجارية مدمرة للاقتصاد العالمي.

208

روابط ذات صلة

لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بجنوب أفريقيا

ملياردير أميركي يدعو لاستفتاء أخر بشأن “بريكست”

عجز البريكست عن تفكيك الاتحاد الأوروبي.. فهل تفعلها الحكومة الإيطالية الجديدة؟

قبل البريكست.. تدافع بريطاني على "جنسية أوروبية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

انطلاق عملية "بدر الكبرى" في مناطق غرب سامراء

"بريكس" تندد بسياسة واشنطن التجارية

في الذكرى الـ 51 للنكسة حماس تؤكد جهوزية المقاومة واستمرارها بكل الأشكال

الصفدي : على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بدعم الأردن

زمان الحظر والمنع النووي في آن واحد قد ولّى

الجيش الليبي: سيطرنا على 75% من مدينة درنة

كوريا الشمالية.. التخلي عن النووي مقابل طلبات من نوع آخر

الجيش الجزائري يكشف 5 مخابئ لجماعات إرهابية

اتفاق بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر لضبط الحدود المشتركة

"مجتهد" يكشف تحركات عسكرية سعودية مفاجئة ضد قطر

حفتر: ساعة تحرير درنة من زمر الإرهاب اقتربت

البارزاني يرفض مقترح توليه منصب رئيس الجمهورية

وفاة وزير دفاع أمريكي سابق عن عمر ناهز 87 عاما

على وقع اقتحامات المستوطنين قوات الاحتلال تعتقل 15 مصليًا بالأقصى

صالحي: المنظمة الذرية الايرانية بدأت بعملها ولن نفقد اي وقت

صحفي نمساوي: بوتين محاور صعب وذكي

فرار أكثر من 180 سجينا في نيجيريا

بالفيديو...أكثر من نصف قرن على احتلال فلسطين وأراض عربية

وحده الصوت يبقى ... رحيل "صوت العرب" في ذكرى نكسة يونيو!

بيل كلينتون "غاضب" من روسيا وترامب

الأکثر مشاهدة