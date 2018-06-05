"بريكس" تندد بسياسة واشنطن التجارية

العالم - الأميرکيتان

وجاء ذلك إثر قرار واشنطن زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات التي تستهدف بشكل خاص حلفاءها حسب موقع روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في ختام اجتماع عقدوه في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، إنهم "يشددون على تمسكهم الحازم بالتبادل الحر".

كما أعربوا عن "معارضتهم للموجة الجديدة من الحمائية والتأثير المنهجي للإجراءات أحادية الجانب، التي لا تتناسب مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتنسف التجارة الدولية والنمو الاقتصادي".

كما شدد الوزراء على "أهمية وجود اقتصاد عالمي منفتح وشامل، يتيح لكل الدول والشعوب التشارك في مكاسب العولمة".

وكانت واشنطن قررت الجمعة الماضي فرض رسوم إضافية بلغت 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ما قد يفتح الباب أمام حرب تجارية مدمرة للاقتصاد العالمي.

208