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الاحتلال تشكو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لـ"الفيفا"

الاحتلال تشكو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لـ
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

يعتزم كيان احتلال الإسرائيلي التوجه بشكوى إلى الفيفا ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد إلغائه مباراة ودية بين منتخب التانغو ومنتخب الإحتلال، كانت مقررة في القدس المحتلة، السبت القادم.

العالم - فلسطين المحتلة

وبعد إلغاء الاتحاد الأرجنتيني المباراة، بسبب الضغوط الفلسطينية، عبر افيغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي عن حسرته قائلا: "خسارة أن يستسلم فرسان الكرة الأرجنتينيين لضغوط المحرضين لن نستسلم لمعاداة السامية".

أما الجانب الفلسطيني فقد رحب بالخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، صائب عريقات، إن "العالم لن يستسلم لإرهاب الدولة والابتزاز والتهديد والوعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والذي تدعمه إدارة الرئيس ترامب".

وقال عريقات ردا على  تصريحات وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريجيف، التي قالت فيها إنها "تأمل أن لا تستسلم الأرجنتين لتهديدات الاٍرهاب وأن لا تلغي مباراتها مع إسرائيل"، قال عريقات: "المجتمع الدولي لن يستسلم أمام ممارسات الحكومة الإسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإسرائيل التي يحتفل أفراد جيشها المحتل بقتل ملائكة الرحمة، والأطفال والمقعدين، والنساء والمتظاهرين سلميا، لا تستحق المكافأة بل تستحق  المساءلة والعقاب" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وأعرب عريقات عن شكره للأرجنتين، واصفا إلغاء الاتحاد الأرجنتيني لهذه المقابلة بـ"الانتصار لمبادئ القانون الدولي، ورفض البلطجة والتهديد والابتزاز الممارس من أمثال ريجيف، وفريدمان، و(نيكي) هايلي".

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