تركيا ستفتح تحقيقات مكافحة إغراق بحق شركات أمريكية

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وأبلغ زيبكجي الصحافيين في دنيزلي أمس الخميس "إذا فحصت الولايات المتحدة منتجاتنا فسنفحص منتجاتهم بنفس الطريقة. سنطلق عمليات مهمة في غضون أيام قليلة." وأضاف أن شركات أمريكية كبيرة تنال دعما مهما من حكومة الولايات المتحدة. وقال "نعكف على البدء في تحقيقات مكافحة إغراق بحق تلك الشركات."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم استيراد قدرها 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم في مارس/آذار. وقال مستشار للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ذلك الوقت إن تركيا قد ترد بإجراءات من جانبها. وفي ابريلظ نيسان بعث زيبكجي برسالة إلى وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يطلب فيها إعفاء من الرسوم الجديدة حسبما ذكر مسؤول تركي آنذاك.

المصدر: وكالات

