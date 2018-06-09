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خطف اكثر من 30 شخصا في شمال نيجيريا

خطف اكثر من 30 شخصا في شمال نيجيريا
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

خطف اكثر من 30 شخصا وقتل اثنان آخران في هجمات مختلفة على طريق في ولاية كادونا شمال نيجيريا التي تشهد عنف عصابات مسلحة، بحسب ما علم السبت من مصادر متطابقة.

العالم - افریقیا

وقال عيسى محمد غالاديما الزعيم القبلي المحلي، تعرض 22 شخصا للخطف على ايدي عصابات مسلحة على طريق بيرنين غواري بين قريتي اوداوا ولابي".

واضاف أن المجرمون المسلحون الذين كانوا على دراجات نارية، اعترضوا سبع سيارات وخطفوا جميع ركابها وبينهم ام شابة ورضيعها".

والجمعة ايضا "خطف عشرة اشخاص على هذا الطريق السريع من المجرمين انفسهم"، بحسب المصدر ذاته.

وقال ان الخاطفين اتصلوا بزوج المراة الشابة التي خطفت مع طفلها وطلبوا "فدية بقيمة خمسة ملايين نايرا (11800 يورو)" للافراج عنهما.

واكد مسؤولان محليان في نقابة النقل البري ان "30 مسافرا على الاقل" خطفوا على محور بيرنين غواري-كادونا، مضيفا ان شخصين قتلا في الهجمات.

وجرت العادة في هذه المناطق ان يفرج عن المخطوفين بعد ايام مقابل دفع فديات مالية.

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