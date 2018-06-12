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بدء لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الاميركي دونالد ترامب يصل إلى موقع انعقاد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
ترقب لبدء لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل إلى موقع انعقاد القمة مع ترامب في سنغافورة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل إلى موقع انعقاد قمتهما التاريخية في سنغافورة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب يصلان إلى موقع انعقاد قمتهما التاريخية في سنغافورة
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تصافح تاريخي بين ترامب وكيم وبدء اعمال القمة التاريخية
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش
العالم - اسيا والباسفيك
تصنيف :
العالم
الأميرکيتان
أسيا و الباسفيك
كلمات دليلية :
تصافح تاريخي
ترامب
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.