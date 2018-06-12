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بدء لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الاميركي دونالد ترامب يصل إلى موقع انعقاد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
ترقب لبدء لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل إلى موقع انعقاد القمة مع ترامب في سنغافورة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل إلى موقع انعقاد قمتهما التاريخية في سنغافورة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب يصلان إلى موقع انعقاد قمتهما التاريخية في سنغافورة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يغادر مقر اقامته في سنغافورة متوجها للقاء ترامب
ترامب يغادر فندقه في سنغافورة متوجها للقاء كيم جونغ اون
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 أفراد و5 كيانات روسية عملوا مع الجيش والمخابرات الروسية عل ىشن هجمات إلكترونية
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تصافح تاريخي بين ترامب وكيم وبدء اعمال القمة التاريخية

تصافح تاريخي بين ترامب وكيم وبدء اعمال القمة التاريخية
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

العالم - اسيا والباسفيك

 

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