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وزير مصري ینفي رفع أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري

وزير مصري ینفي رفع أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، آخرها في 12 يونيو 2018، على أن تطبق بداية من يوليو الجاري.

العالم - مصر

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، الأربعاء، إنه "لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري (2018/ 2019)".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء المصري.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ورفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، آخرها في 12 يونيو 2018، على أن تطبق بداية من يوليو الجاري أي في موازنة العام الحالي.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، شملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.

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