ممثل الولي الفقيه يؤكد ضرورة الاهتمام بوحدة المسلمين في موسم الحج

العالم - ايران

وقال قاضي عسكر في تصريح له ان الامة الاسلامية التي تجتمع من مختلف انحاء العالم في موسم الحج تفكر بالوحدة مثلما صرح الامام الخميني (رض) وسماحة قائد الثورة الاسلامية على ضرورة الاهتمام بالوحدة.

واشار الى ان هدفنا هو دعم المظلوم ونشر الاسلام واضاف، ان شعارنا هو دعم المستضعفين كمبدأ من مبادئ الثورة الاسلامية حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

ولفت الى ان هنالك 10 الاف و 350 حاجا من اهل السنة ضمن قوافل الحجاج الايرانيين لموسم الحج للعام الجاري واضاف، ان هؤلاء الاعزة رسخوا خلال الاعوام الماضية عزة الجمهورية الاسلامية واحبطوا بانشطتهم التوعوية دعايات الاعداء.

وتطرق ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج الى موضوع فصل القضايا السياسية بين ايران والسعودية عن قضية الحج واضاف، ان التوتر السياسي بين ايران والسعودية قائم ولو ركزنا عليه فمن المؤكد انه سيترك تاثيره على زيارة الحجاج.

وحول الاجراءات المتخذة في مجال دية شهداء منى والمسجد الحرام، قال قاضي عسكر، ان السعودية تعهدت بدفع دية شهداء المسجد الحرام لكنها مازالت تتنصل من مسؤولية دفع دية شهداء منى.

واوضح بانه لم يتم لغاية الان اتخاذ اي اجراء بشان لجنة تقصي الحقائق لان الكاميرات هي تحت تصرفهم لكنهم لا يسمحون لنا برؤية اشرطة الفيديو المصورة للحادث لنرى ما الذي حدث.

وصرح باننا نعتمد القاعدة الفقهية بان هؤلاء هم "قتلى الزحام" اي ان من يموت اثناء الطواف او مراكز اخرى بسبب الزحام ولم يكن هنالك شخص مقصر وان السبب غير معلوم فان الدية يجب ان تدفع من بيت مال المسلمين.