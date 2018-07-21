قائممقام مريوان: زمرة بيجاك الارهابية هي المسؤولة عن الهجوم الارهابي

العالم - ايران

واضاف شفيعي اليوم السبت أنه استشهد 11 شخصا وأصيب ثمانية آخرون في هذا الهجوم الارهابي الذي وقع في الساعة 2 و30 دقيقة من فجر اليوم السبت على نقطة حدودية بالقرب من البلدة.

وصرح أن عشرة من الشهداء كانوا من قوات الحرس والتعبئة وواحد منهم جندي مضيفا أن سبعة من الشهداء كانوا من مدينة مريوان وثلاثة من مدينة قروة وواحد من مدينة سنندج.

وصرح أن النقطة الحدودية تقع في منطقة وعرة حيث تعرضت للهجوم من قبل عناصر الزمرة الارهابية مما أدى إلى تفجير مستودع للذخيرة.

وأشار إلى أن أغلبية الشهداء قتلوا جراء شظايا متفجرات المستودع قائلا إن عددا من عناصر الزمرة الإرهابية قتلوا في هذا الهجوم بينما لاذ عدد آخر منهم بالفرار كما فر المصابون منهم إلى الجبال .

وأكد 'لاشك ان قوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ستثأر لدماء الشهداء من الزمر الارهابية والمناوئة للثورة الاسلامية'.