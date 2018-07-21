مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري

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وأرتفعت الأسعار المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارا من أول أغسطس آب.

وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.