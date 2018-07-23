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وزير الامن: الشعب الايراني بكافة مذاهبه واقوامه مستعد للتضحية من اجل البلاد

وزير الامن: الشعب الايراني بكافة مذاهبه واقوامه مستعد للتضحية من اجل البلاد
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الامن حجة الاسلام سيد محمود علوي، وفي معرض الاشارة الى واقعة استشهاد 11 من قوات حرس الثورة الاسلامية والتعبئة الشعبية غربي البلاد، قال ان الشعب الايراني بكافة مذاهبية واقوامه مستعد ليضحي بنفسه دفاعا عن امن البلاد ولن يغفل عن هذه المسؤولية الالهية اطلاقا.

العالم - ايران

جاء ذلك في رسالة بعث بها حجة الاسلام علوي الى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري؛ معزيا اياه بمناسبة استشهاد هؤلاء البواسل من قوات الحرس والتعبئة الشعبية على ايدي جماعات ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية في مدينة مريوان بمحافظة كردستان (غرب).

واعرب وزير الامن عن مواساته مع عوائل الشهداء الاجلاء؛ مؤكدا ان هذه الواقعة برهنت ان الشعب بجميع مذاهبه واقوامه مستعد للتضحية في سبيل الدفاع عن امن البلاد ولن يغفل عن هذه المسؤولية ابدا.

وتابع قائلا، يتوجب على الاعداء ان يدركوا بان التماسك بين السنة والشيعة في ايران ممزوج بدماء الشهداء وسيبقى الى الابد.

ولفت الى ان تداعيات هذه الجريمة النكراء متمثلة في تنامي روح الاستنكار والكراهية لدى الشعب الايراني وخاصة اهالي محافظة كردستان تجاه الجماعات المناوئة والاعداء.

واشار حجة الاسلام علوي الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية التي اكد فيها ان "معزتنا وكرامتنا مرهونة بدماء الشبان وابناء هذا الشعب".

وفي الختام، شدد وزير الامن بالقول: ينبغي على المغفلين والعملاء ان يدركوا بان الجريمة التي تسهدف الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تبقى دون ردّ ابدا.

يذكر ان اشتباكات حدثت فجر السبت داخل المناطق الحدودية لمدينة مريوان بمحافظة كردستان بين عصابات ارهابية مع قوات الامن الداخلي الايرانية؛ مما تسبب في استشهاد 11 واصابة 8 اخرين من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية في هذه المحافظة.

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