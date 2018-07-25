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تقرير خاص..

الحرس الثوري: ايران قادرة على تنفيذ تهديداتها (فيديو)

الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

حذر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري ترامب من أن إيران قادرة على تنفيذ تهديداتها، وأنه إذا علم بقدرات الحرس، فلن يقدم على ارتكاب أي حماقة.. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة أن تنسى فكرة إجراء مفاوضات مع إيران تحت الضغط والتهديد.

العالم - ایران 

واکد قائد حرس الثورة الاسلامية الإيرانية موقفه الحسام من التهديدات الاميركية، وحذر الاميركيين من اي مغامرة غير محسوبة.

اللواء محمد علي جعفري، نبه الرئيس الاميركي الى انه، ان علم ما هي قدرات الحرس الثوري، فلن يقدم على ارتكاب اي حماقة مؤكدا ان إيران قادرة على تنفيذ تهديداتها اذا ما تم منعها من تصدير النفط.

من جانبه اكد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن على الولايات المتحدة أنْ تنسى فكرة اجراء مفاوضاتٍ مع إيران تحت الضغط والتهديد، لان الشعب الإيراني لن يرضخ للغطرسة، ولن يتوانى عن الدفاع عن استقلاله ووحدة أراضيه، لافتة واشنطن الى أن العالم اليوم لا يقبل بالسياسات الاحادية.

وفي اطار الردود الإيرانية القانونية على انسحاب الولايات المتحدة من الاتقاف النووي، وجهت محكمة العدل الدولية رسالةً الى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حددت فيها موعد البت في شكوى إيران بشأن اجراءات الحظر الأميركية.

وداخل الولايات المتحدة، يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ بومبيو حول تصريحات ترامب بشأن إيران ووعودٍ سريةٍ محتملة قد يكون قطعها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي. حيث ازداد اصرار الكونغرس على استجواب بومبيو بعد قمة هلسنكي وخصوصاً المؤتمر الصحافي الذي رأى فيه العديد من الديمقراطيين والجمهوريين تساهلاً كبيراً من ترامب حيال بوتين.

المصدر : قناة العالم 

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