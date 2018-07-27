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كيف علقت البنتاغون على تقرير حول ضربة أمريكية محتملة لإيران

كيف علقت البنتاغون على تقرير حول ضربة أمريكية محتملة لإيران
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

العالم - ايران

نفى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس صحة التقرير الإعلامي الأسترالي، الذي تحدث عن تحضيرات واشنطن لشن ضربات على الأهداف النووية في إيران الشهر المقبل.

ووصف ماتيس، في تصريح إلى الصحفيين بالبنتاغون، هذا التقرير الذي نشرته شبكة ABC الإعلامية، نقلا عن مسؤولين أستراليين كبار رفضوا الكشف عن أسمائهم، بأنه "محض خيال".

وكان رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول قد شدد على أن هذا التقرير مجرد مزاعم، مشيرا إلى أنه لا أساس للاعتقاد بأن ترامب يحضر لمواجهة عسكرية مع إيران.

وذكر تقرير ABC، نقلا عن مصدر أمني أسترالي رفيع المستوى، أن المواقع العسكرية السرية الأسترالية قد تُستخدم لمساعدة الأميركيين في جمع معلومات استخباراتية وتحديد أهداف في الحملة العسكرية الأمريكية المقبلة.

 

 

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