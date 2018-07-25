توقعات إيرانية برفض واشنطن رسالة محكمة العدل الدولية

العالم - إيران

وفي حديث خاص مع مراسل قناة العالم الاخبارية بطهران أوضح أحمد توكلي أن: هذا الاحتمال وارد بأن يكون هناك قاضي يتحلى بالنزاهة القانونية في محكمة العدل الدولية، ولكن أنا أتوقع الرفض الأميركي للرسالة التي وجهتها المحكمة إلى واشنطن والتي تصب في صالح الجانب الإيراني، كون الولايات المتحدة الأميركية معروفة بمخالفتها وانتهاكها للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد توكلي: في كلا الحالتين فإن الرسالة التحذيرية الصادرة لصالح إيران والاعتراض الأميركي يكشف وجه الولايات المتحدة الحقيقي الذي لطالما كان منتهكا للقوانين والمعاهدات الدولية.

يذكر أن الرسالة التي وجهها رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن فيها عن موعد البت في شكوى الحكومة الإيرانية إزاء العودة أحادية الجانب للحظر من قبل واشنطن، مؤكداً على وجوب امتناع الحكومة الأميركية عن اتخاذ أي إجراء جديد.

وتأتي هذه الرسالة التحذيرية بعد شكوى رفعتها إيران ضد الإجراء الأميركي بإعادة الحظر الأحادي الجانب والذي يعد نقضاً لتعهدات واشنطن الدولية في إطار معاهدة العام 1955 (معاهدة الصداقة مع إيران) والتي تعهدت أميركا بموجبها بأن تتعامل مع الرعايا الإيرانيين بصورة منصفة وأن لا تمنع المعاملات المالية والمصرفية.