البث المباشر
مصادر فلسطينية: استشهاد طفل (14) عاماً جراء إصابته برصاص الاحتلال بالرأس شرق رفح
الاعلام العبري: المصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس المحتلة بموافقة أمريكية
مصادر فلسطينية: استشهاد غازي محمد أبو مصطفى (43 عاما) برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: استشهاد غازي محمد أبو مصطفي (43 عاما) برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مواجهات عنيفة بين الاحتلال والشبان وسط قرية كوبر بقضاء رام الله، بعد منع الاحتلال الناس التوجه إلى صلاة الجمعة
رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة التحرير بالقنيطرة المحررة
استنفار إسرائيلي في الضفة.. والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى الحدود مع غزة
هيومن رايتس ووتش تطالب بإعادة الجنسية إلى مئات المعارضين البحرينيين
دعوات شبابية لجمعة غضب اليوم في قرية كوبر برام الله للتصدي لاعتداءات الاحتلال بحق القرية
صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية

واشنطن تسحب تهديداتها بعد الرد الإيراني القوي على تصريحات ترامب الهمجية

واشنطن تسحب تهديداتها بعد الرد الإيراني القوي على تصريحات ترامب الهمجية
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد أقل من أسبوع على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على تصريحات نظيره الإيراني حسن روحاني، وبعد ساعات من تصريح القيادات العسكرية الإيرانيين بالتأكيد على الرد القوي على أي اعتداء على بلادهم أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تتبن سياسة لتغيير النظام في إيران أو دفعه للانهيار مؤكدا أن الهدف لا يزال تغيير سلوك إيران في الشرق الأوسط حسب زعمه.

العالم - تقارير

وقال ماتيس اليوم الجمعة للصحفيين وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب استحدثت سياسة لتغيير النظام الإيراني أو دفعه للانهيار قال ماتيس "لم يتم وضع مثل هذه السياسة".

يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء محمد علي جعفري ان تهديدات العدو العسكرية ضد الجمهورية الاسلامية هي تهديدات فارغة واهية.

وقال اللواء جعفري اليوم الجمعة: ان التهديدات العسكرية الاجنبية التي يطلقها الاعداء فارغة وواهية، وليست جدية للغاية، ولدينا القدرة على التصدي لها.

واكد اللواء جعفري: لقد مرت اربعة عقود على انتصار الثورة الاسلامية، ووصلت تهديدات وحظر الاعداء ذروتها، والتهديد الوحيد الذي يمكنهم تنفيذه عمليا هو التهديد العسكري، لانهم اذا ارادوا القيام به، فسيكلفهم ثمنا باهظا جدا، وسيربك حربهم الناعمة ايضا.

وفي الإطار نفسه قال العميد "يوسفعلي قرباني" قائد الطيران في الجيش الإيراني إن الأسطول الجوي الإيراني اليوم هو الأقوى في الشرق الأوسط، وبسبب القيود المفروضة علينا فقد صنعنا هذه الطائرات محليا.إننا نملك خطا وطريقة خاصة بنا ونحن جاهزون لأي عملية.

وأكد: إن العدو يخطط لنا ونحن نضع له قواعد لعبة الحرب. إن القوة الجوية بما تمتلك من صواريخ وأسلحة وكل أنواع التجهيزات هي عامل قوة يضاف إلى الجيش الإيراني وهذه القوة قادرة  على أداء مهامها على أفضل وجه.

هذا ونفى رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول تقريرا صحفيا أفاد بأن كبار الوزراء في حكومته يتوقعون أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب المواقع النووية في إيران الشهر المقبل.

ووصف ترنبول التقرير الذي نشرته شبكة ABC الإعلامية الأسترالية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البلاد، بأنه مجرد مزاعم، مشددا على أنه لا أساس للاعتقاد بأن ترامب يحضر لمواجهة عسكرية مع إيران.

وأشار ترنبول إلى أن تقرير ABC يستند إلى مصادر غير مسماة، مضيفا أن موقف ترامب إزاء إيران معروف جيدا، لكن معدي التقرير لم يتصلوا بمكتب رئيس الوزراء أو وزيري الدفاع والخارجية للحصول على التعليق الرسمي حسبما افادت صحيفة غارديان.

ونقل التقرير عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن المواقع العسكرية السرية الأسترالية قد تُستخدم لمساعدة الأمريكيين في جمع معلومات استخباراتية وتحديد أهداف في الحملة العسكرية الأمريكية المقبلة ضد إيران، وذلك بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية.

يأتي هذه التطورات بعد يوم من التصريحات المزلزله لقائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء قاسم سليماني الذي حذر فيها الأمريكان من تهديد إيران مصرحا "ان الاميركيين طلبوا بانفسهم مني ان لا يتعرضوا لهجمات العراقيين في العراق عن طريق استخدام نفوذنا هناك".

وخلال مراسم عمليات رمضان في محافظة همدان الايرانية الخميس قال سليماني: "انتم تهددون الشعب الايراني يامن كنتم تجهزون جنودكم بـ"الحَفّاضات" الكبيرة و"الشَمّالات" داخل الدبابات في العراق، هل نسيتم؟ بماذا تهددوننا.

وأضاف اللواء سليماني: " انا ندكم وقوات فيلق القدس هي انداد لكم، أنا اقول لكم يا سيد ترامب المقامر، اقول لك اعلم ان في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره ابدا، نحن شعب الشهادة، نحن قد خبرنا أحداثا كثيرة، تعال نحن بانتظارك، نحن رجال الوغى واندادك أنت".

واردف اللواء سليماني قائلا: "انت تعلم ان هذه الحرب ستدمر كل ما تمتلكه، انتم تبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها، لذلك عليك الانتباه من اهانة الشعب الايراني ورئيسنا، عليك ان تفهم ما تقول، وتسأل من سبقوك واستفد من تجاربهم، بالتأكيد ان هناك داخل اميركا اشخاص ومؤسسات بحثية كبيرة يقومون بتعليمك".

وتابع سليماني: "انتم اليوم تحتضنون وتجمعون النفايات التي القيت من داخل ايران كزمرة المنافقين وتربطون امالكم بهم، انتم تقومون بخطأ جسيم".

وحذر اللواء سليماني الادارة الاميركية قائلا: "انتم تعرفون قواتنا في المنطقة وتعرفون امكانيتنا في الحروب غير المتكافئة سوف نفعل وسوف نعمل".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في التأكيد على نفي محاولات الأمريكان لتغيير النظام في إيران أو دفعه للانهيار بعد الرد القوي من القادة العسكريين الإيرانيين لتبين أن الأمريكان لا يردعهم إلا القوة ولا يملكون أي رد أمام الشعوب المستقلة التي لا تخضع أمامهم بفعل الإيمان والاكتفاء الذاتي واستقبال الشهادة.

روابط ذات صلة

اللواء سليماني محذرا ترامب : حسابكم مع فيلق "القدس"

شاهد رسالة قاسم سليماني المزلزلة لترامب "انا ندكم"

بانوراما: اللواء سليماني يتوعد ترامب بمفاجأت ان غامر بحرب

الحرس الثوري ینجز عملیات تطویر لـ "10 مقاتلات سوخوي 22"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سلطة الحديدة المحلية تدين قصف العدوان آبار المياه

نشرة بانوراما: "رفع العلم بالقنيطرة" و"موقف المرجعية من احداث العراق"

كيفية صلاة الآيات عند الخسوف

واشنطن تسحب تهديداتها بعد الرد الإيراني القوي على تصريحات ترامب الهمجية

سوريا تفرض نفسها على قمة "البريكس"

شاهد الآن.. بث مباشر للحظات خسوف القمر

قفزة نوعية في الحفاظ على البيئة ...انتاج بلاستيك صديق للبيئة

تعرف على الوجبات المفضلة لبوتين وترامب وغيرهما من الرؤساء

المرجعية الدينية تحدد خارطة طريق لمستقبل العراق

الخسوف الكلي عند الشعوب.. أساطير مرعبة حول "قمر الدم"

فعاليات في الخان الأحمر شرق القدس للتأكيد على حمايته من الهدم+فيديو

دول بريكس تتعهد بالتعاون لمواجهة حرب واشنطن التجارية

ماذا تعرف عن أطول خسوف قمري في القرن الـ21؟

ملخص...غیاهب الکیان – الفساد في الكيان الاسرائيلي

البيت الأبيض: ترامب منفتح على زيارة موسكو بدعوة رسمية

استمرار المظاهرات في العراق للمطالبة بتوفير الخدمات واجراء الاصلاحات

ترامب يواجه فضيحة جديدة.. 3 نساء تلقين رشوة

مصر.. وفاة فنان وفنانة في يوم واحد

السفير المغربي بروسيا: الرباط ستسلم المواطن الروسي الى موسكو

كائنات من عصر الديناصورات، تعود الى الحياة مجددا

الأکثر مشاهدة