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الرد المصري بعد الهجوم على سفينتين سعوديتين

الرد المصري بعد الهجوم على سفينتين سعوديتين
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت السلطات المصرية أن معدلات حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر عقب تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم من قبل الحوثيين في مضيق باب المندب.

العالم - مصر

وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، في تصريحات صحفية أدلى بها امس على هامش احتفالات الذكرى الـ62 لتأميم قناة السويس إن إدارتها تتابع الموقف على الصعيد العسكري والبحري بدقة وتجري اتصالات مكثفة مع الجانب السعودي ودول الخليج( الفارسي ) للوقوف على تداعيات الحادث.

وأعرب مميش عن أسفه بسبب الهجوم على السفينتين السعوديتين، واصفا إياه بأنه عابر سبق وأن وقع في الفترة الأخيرة بمنطقة باب المندب.

وأوضح أن "حركة الملاحة بقناة السويس تسير بصورتها الطبيعية"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لسلامة الملاحة القناة برا وبحرا.

وتعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل قوات انصار الله في البحر الأحمر أثناء عبورهما مضيق باب المندب.

 وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن بلاده ستعلق جميع شحناتها من النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن "تصبح الملاحة آمنة" هناك.

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