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شاهد: بعد الحكومة.. الشعب الايراني يرد علی تهديدات ترامب

السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

تتواصل ردود الفعل الايرانية تجاه التصعيد الأميركي ضد ايران. كاميرا العالم حضرت في مصلى طهران لترصد رد فعل الشارع الايراني عقب اداء صلاة الجمعة.

العالم - مراسلون

انه مصلى طهران المكان الذي يستقبل اسبوعيا المصلين في ظهيرة يوم الجمعة لاداء الصلاة حيث تطرح قضايا الساعة التي تهم الامة في الخطبة الاسبوعية.

التصعيد الاميركي والرد الايراني كان له صداه في الخطبة وفي الشارع واهتماماته لانه يمس الحياة اليومية للمواطن.

و ردّ مواطن ايراني علي تهديدات ترامب قائلا:"افضل رد علی الرئيس الاميركي هو ما قاله اللواء سليماني العزيز ان عليك الا تهدد شعبنا ولا تسيء الي رئيسنا وافهم ما تتفوه به".

وقال مواطن أخر:"علی مدی العقود الاربعة الماضية عرفنا الامريكيين جيدا، انهم يتكلمون بلغة التهديد وانا اقول لكم اننا واثقون بانهم لايجرئون ان ينفذون ما يهددوننا به".

وقال فتی ايراني:"اقول لترامب ان كنت تجرء فنفذ ماتهدد به".

وقالت مواطنة ايرانية:"انا اتسائل هنا هل يمكن لترامب ان يحارب العالم برمته؟ يمكنه ان يحارب الصين وروسيا وكوريا الشمالية وباقي دول العالم؟ انه رجل احمق بما تحمل الكلمه من معني".

لا يختلف موقف الشارع الايراني عن الموقف الرسمي في البلاد حيث يؤكد الايرانيون إن على الادارة الامريكية ان تنسى الى الأبد، وهم المفاوضات ومن منطق الغطرسة حيث لايمكن الوثوق بها ولطالما نكثت عهودها، وإن الشعب الإيراني لم ولن يتوقف أبدا عن الدفاع عن حقوقه، وحماية سيادته واستقلاله في وجه التجاوزات والهيمنة.

يقف الشعب الايراني مع قيادته في مواجهة التحديات الاميركية ويشد علی يدها في المواقف المتخذة، فهو يثبت دوما معادلة ان الاختلاف السياسي الداخلي لايُفسد في الود قضية. بينما في مواجهة التحديات الخارجية يكون كتلة واحدة.

 

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