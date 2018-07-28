لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية تستضيف 60 سفيراً ايرانياً 

العالم- ايران

وأضاف فلاحت بيشه بأنّ علاقات ايران مع النرويج والسويد واسبانيا والصين واليابان وروسيا وجنوب أفريقيا وهولندا والنمسا والمانيا وبريطانيا سيتم مناقشتها في إجتماع اللجنة يوم الاثنين معلناً عن حضور سفراء ايران لدى تركيا وجمهورية آذربيجان وتركمانستان وسوريا وفنزويلا يوم الأحد في إجتماع تقيمه هذه اللجنة البرلمانية.

وستقيم لجنة الأمن القومي النيابية إجتماعاً مساء الثلاثاء يشارك فيه سفراء ايران لدى العراق وباكستان وافغانستان لدراسة القضايا الثنائية بين ايران وهذه الدول.

وأشار فلاحت بيشه الى مشاركة سفراء آخرين في إجتماعات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي خلال الاسبوع الماضي كما لفت الى إقامة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولين ايرانيين إجتماعات مع شخصيات أجنبية ناقشوا خلالها قضايا ذات صلة بالاتفاق النووي.

كما سيتم إقامة إجتماع آخر خلال الاسبوع المقبل يشارك فيه مسؤولون من وزارة الخارجية الايرانية وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابيه لدراسة ملفات تخص الاتفاق النووي والإنسحاب الامريكي منه و رزمة المقترحات الاوروبية.

وقال فلاحت بيشه: إنّ اللجنة تتابع موضوع العقبات التي تعترض تطوير التعاون الحدودي بين ايران وجاراتها مشيراً الي زيارات تقوم بها اللجنة اسبوعياً للحدود والرامية الي تنشيط الأداء الدبلوماسي بين ايران وممثلي هذه الدول والسعي الي إزالة العقبات الحدودية مؤكداً على أهمية التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.

ونوه فلاحت بيشه الى لقائه بالسفير الروسي لدى طهران والذي ناقش الجانبان فيه قضايا الإستثمار وتم فيه ايضا تحديد زيارة لرئيس لجنة السياسة الخارجية الى روسيا الأربعاء المقبل.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي: لقد ناقشنا مع لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي قضايا بشأن إستثمار شركة غازبروم الروسية في مناطق مشتركة للنفط والغاز الايراني.

وشدّد فلاحت بيشه على جهود تقوم بها لجنته لإزالة المشاكل التي تحول دون تطوّر العلاقات الايرانية مع دول الجوار عبر توظيف طاقات برلمانية لافتاً الى تأسيس فريق عمل لمتابعة شؤون الجاليات الايرانية المقيمة خارج البلاد.