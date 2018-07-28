مسؤول عسكري ايراني: ترامب لا يمكنه ارتكاب اي حماقة

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي في مدينة تويسركان، بمحافظة همدان غرب ايران، قال طلائي نيك، ان ترامب لا يمكنه ارتكاب اي حماقة لان شعبنا سيقف بصورة اكثر وحدة ومقاومة ويقظة ووعيا من الماضي امام الاستكبار واميركا والصهاينة.

واكد بانه "على ترامب ان يشعر بقلق بالغ" واضاف، انه كان ينبغي على ترامب على الاقل ان يستفيد من تجارب رؤساء اميركا السابقين لان اي رئيس اميركي واي صهيوني هدد ايران حصل على نتيجة معاكسة تماما وهو ما سيتلقاه المسؤولون الاميركيون ايضا.

واشار الى ان هنالك عدة مواضيع مدرجة في جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي بانتظار المصادقة النهائية وقال، ان تأسيس منظمة الصناعات البحرية في القوات المسلحة وتعديل قانون استخدام السلاح يعدان من ضمن المواضيع المدرجة في جدول اعمال المجلس.

ونوه الى الطاقات الصناعية المتوفرة في الصناعات الدفاعية واضاف، انه فضلا عن توفير حاجات القوات المسلحة من حيث الاسلحة والمعدات، فقد اعلنا للحكومة استعدادنا لتغطية حاجات القطاع الصناعي التي يمكننا انجازها مثل شركة "صا ايران" الناشطة في مجال الضوئيات والالكترونيات وكذلك في مجال صناعات متطورة مثل منظمة تطوير الطاقة بوزارة الدفاع وصناعات اخرى تحتاجها البلاد في القطاع المدني.

واشار الى انموذج جديد لهذه الصناعات وهو عبارة عن جهاز للاشعة السينية لفحص المركبات من دون فتح ابواب الحاويات، لافتا الى تزويد جمارك غرب البلاد اخيرا باجهزة متطورة في سياق دعم القطاعات المدنية في اطار الاقتصاد المقاوم.