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ظريف: يمكننا استثمار الشرخ بين اوروبا واميركا

ظريف: يمكننا استثمار الشرخ بين اوروبا واميركا
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ايران يمكنها استثمار الشرخ الحاصل بين اوروبا واميركا، مؤكدا بـ "اننا سنثبت للاميركيين بانه عليهم ان يقلعوا عن عادتهم في فرض الحظر".

العالم - ايران

وفي كلمة له اليوم الاحد خلال اول ملتقى مشترك للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج مع الناشطين في القطاع الخاص، قال ظريف، انني لست ساذجا لاتصور باننا يمكننا خلق صراع بين اوروبا واميركا. هنالك الان شرخ بينهما ونحن يمكننا الاستفادة من هذا الشرخ كفرصة، ولسنا بحاجة لان نكون جسرا بين اوروبا واميركا.

واضاف، ان الاميركيين اعتادوا على فرض الحظر، ونحن يمكننا تحويل الضغوط الراهنة الى فرصة وان نثبت لاميركا خلال الاشهر القادمة بانهم مضطرون للاقلاع عن عادتهم هذه.

وتابع قائلا، رغم كل الامكانيات الاقتصادية والسياسية التي تمتلكها اميركا فانها تشعر بالعزلة لذا فانها بحاجة لممارسة الضغوط السياسية للمضي بسياساتها الى الامام.

واضاف، انه على الاوروبيين ان يتخذوا القرار هل يتابعون مصالح اوروبا ام مصالح اميركا او مصالح ترامب شخصيا، وان هذا الامر يوفر امامنا فرصة خاصة يمكننا استثمارها.

وقال ظريف، انني لست ساذجا لاتصور باننا يمكننا خلق صراع بين اوروبا واميركا. هنالك الان شرخ بينهما ونحن يمكننا الاستفادة من هذا الشرخ كفرصة، ولسنا بحاجة لان نكون جسرا بين اوروبا واميركا.

وتابع وزير الخارجية، ان امكانية العمل مع الشركات المتوسطة والصغيرة تعد فرصة للقطاع الخاص في البلاد وان هذه الفرصة يمكنها المساعدة في المزيد من النمو والنشاط والفاعلية للقطاع الخاص.

وقال ظريف، ان ظروفا جديدة وحتى زبائن جدد قد ظهروا حيث ينبغي علينا معرفة هذه الاليات معا وهي بحاجة الى مبادراتنا ومبادراتكم بصفة القطاع الخاص.

واعتبر العمل مع الشركات التقليدية بانه اكثر سهولة ولكن في المجالات الجديدة يمكن العثور على شركاء افضل و"بامكانكم الاستفادة من امكانيات وزارة الخارجية وسفاراتنا لمعرفة هؤلاء الشركاء".

واعتبر الارضية للانتاج الداخلي بانها واسعة جدا وقال، ان الارضية لنمو الصادرات غير النفطية واسعة.

یتبع..

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