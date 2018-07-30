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طمأنة الرئيس المصري للإسرائيليين.. ما هي؟!

طمأنة الرئيس المصري للإسرائيليين.. ما هي؟!
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصهاينة بأن أي حل سياسي للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب "أمنهم واستقرارهم"!!

العالم - مصر

وخلال حديثه في مؤتمر الشباب في القاهرة الأحد، دعا السيسي الرأي العام الإسرائيلي إلى اغتنام ما سماها "فرصة عظيمة للسلام متاحة في الوقت الراهن" حسب تعبيره، مخاطبا الإسرائيليين بالقول: "هذا الحل لن يكون خصما من أمنك أو من استقرارك".

وأضاف الرئيس المصري أن "مصر تحاول أن تكون عاملا إيجابيا وتمارس دورها بهدوء من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي"، معلقا على "صفقة القرن" بالقول إن "هذا التعبير تعبير إعلامي وليس سياسيا" حسب زعمه.

وتابع: "مصر مواقفها واضحة، نحن مع كل قرارات الأمم المتحدة، نحن مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونحن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل حدود 1967".

وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة المحاصر، قال السيسي: "نحن في قطاع غزة ومع السلطة الفلسطينية نسعى سعيا حثيثا للمصالحة حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض مع إسرائيل".

وزعم أن مصر "تفعل ما أمكنها من أجل تخفيف المعاناة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، ولذلك خلال الشهرين الأخيرين كنا حريصين على أن يكون معبر رفح مفتوحا حتى نيسر على أهالي القطاع".

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