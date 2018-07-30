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ايران ردا على مزاعم بن زايد..

تصريحات وهمية اكبر من حجم من نطق بها!

تصريحات وهمية اكبر من حجم من نطق بها!
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الخارجیة بهرام قاسمی، على مزاعم وزیر الخارجیة الإماراتی القاضية بأن هجوم أنصار الله على باب المندب مرتبط بتهدید إیران بغلق مضیق هرمز.

العالم - ايران

وقال قاسمي انه على الرغم من النظرة البناءة والإیجابیة التي تتسم بها إیران حيال جیرانها، إلا أن وزیر خارجیة الإمارات دائما ما یطلق تصریحات لا اساس لها من الصحة وأكبر من حجمه.

وصرح قاسمي في مؤتمره الصحفي الذي عقده، اليوم الاثنين، إن الإمارات ودولا أخرى تلعب دوراً رئیسیاً فی الكارثة الإنسانیة بالیمن، وأن العدوان الذي تعرض له هذا البلد، و الفشل الذریع الذي منیت به دول العدوان، اوصلها الى طریق مسدود، وتحاول الآن إیجاد بلد كعدو وهمي لتكفر عن سیئاتها.

واشار الى أن الشعب الیمنی، شعب مقاوم ومقاتل دافع عن بلاده فى كل موقف واعتمد على أسلحته.

وتابع قائلا: إن إیران صرحت مرارا وتكرارا بأنها لم یكن لها اي دور في إرسال الأسلحة إلى الیمن، وأن هذه المزاعم إسقاط وهروب الى الامام، وأن الإمارات یجب أن تدرك وبسرعة سلوكها الخاطئ.

 

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