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الخبر وإعرابه:

ترامب مستعد للحوار مع ايران دون اي شروط مسبقة

ترامب مستعد للحوار مع ايران دون اي شروط مسبقة
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه:

الخبر:

في جواب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على سؤال حول امكانية خفض التشنج القائم بين الولايات المتحدة الاميركية وايران قال: انا حاضر للقاء مع ايران دون اي شروط مسبقة.

التحليل:

- مع ملاحظة بقاء ايام معدودة على الموعد الذي حدده ترامب لعودة الحظر الاميركي على ايران خلال الايام القليلة المقبلة، فانه لا يشاهد اي مؤشرات على ضعف الارادة الصلبة لجمهورية ايران الاسلامية ودون اي تراجع من قبلها. 

- وخلص ترامب إلى نتيجة انه وبعد مرور  180 يومًا من خروج اميركا من الاتفاق النووي وعودة جميع قرارات الحظر، فان ذلك لن يجعل إيران تتراجع عن مواقفها، خاصة وأن العديد من الدول لم ترحب بسياسات ترامب ضد إيران، ومن جهة أخرى، فإن انتخابات الكونغرس الاميركي قريبة وإنهاء القضية الإيرانية قبل حلول ذلك الوقت بمثابة إنقاذه من فشل واستجواب محتمل.

- ترامب في واقع الامر يسعى لتغيير النظام الايراني لكن دون اي ثمن. وسعى لايجاد ما يسمى بـ"الناتو العربي" باموال العرب وفي نفس الوقت يطلق مزاعم السعي للحوار مع ايران، بنظره انها اسهل الحلول للوصول الى أهدافه.  

 

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