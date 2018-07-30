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عقوبات اميركا المفروضة على روسيا "ستبقى على حالها"!

عقوبات اميركا المفروضة على روسيا
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين ان العقوبات الاميركية المفروضة على روسيا ستبقى على حالها في الوقت الراهن ولن يتم تعديلها، في حين دعا رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي واشنطن الى الحوار مع موسكو.

العالم - الاميركيتان

واعرب كونتي في مؤتمر صحافي مع ترامب عن الاستعداد لفتح حوار مع موسكو قائلا ان "ايطاليا تؤيد اجراء حوار مع روسيا، الا ان ايطاليا تعتبر ايضا ان الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا اساسيا".

عندها رد ترامب بالقول "ان العقوبات على روسيا ستبقى على حالها".

وكانت وُجهت انتقادات حادة الى ترامب داخل بلاده بسبب موقفه الذي اعتبر شديد الليونة تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه به في هلسنكي. مع العلم ان الاستخبارات الاميركية تتهم موسكو بالتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الاميركية الاخيرة.

وخلال كلمة له امام الكونغرس الاسبوع الماضي اكد وزير الخارجية مايك بومبيو ان الولايات المتحدة "ترفض ضم روسيا للقرم، وتلتزم بسياستها الحالية حتى استعادة اوكرانيا لوحدة اراضيها".

كما وعد بومبيو بالعمل مع الكونغرس على عقوبات جديدة ضد روسيا وتوعدها بـ"تداعيات خطيرة لتدخلها في عملياتنا الديموقراطية".

واعلن البيت الابيض الاسبوع الماضي ان اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين لن يحصل عام 2018.

في حين قال بوتين انه "مستعد لزيارة واشنطن" واكد انه دعا نظيره الاميركي لزيارة موسكو.
 

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