رد صارم للحرس الثوري على رغبة ترامب للتفاوض مع ايران

العالم - ايران

واشار جعفري في رسالة رد فيها على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخيرة والتي بين فيها رغبة حكومته بالتفاوض مع إيران ،الى ان ايران ليست كوريا الشمالية وان المسوولين الايرانيين يعرفون جيدا هذه السناريوهات المخادعة، موضحا أنه لايمكن تهديد الايرانيين واَن اي تهديد اجنبي يوحد الشعبَ

واعتبر جعفري اَن الامة الايرانية واعتمادا على ثرواتها الطبيعية وقدراتِها الداخلية سوف تتجاوز العقوبات الظالمة وستحقق النصر على قوى الاستكبار بفضل مقاومتها.

واضاف اللواء جعفري إن المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبحوا يعرفون بشكل جيد خططكم وحيلكم الموجهة للشعب الايراني وقد اختبرناها مرارا وتكرارا

وقال قائد الحرس الثوري: "اعلموا أن الايرانيين أقوياء بدينهم وإيمانهم بالاسلام الذي أعاد إحياؤه الإمام الخميني رحمه الله ويختلفون تمام الاختلاف عن الشعوب الخاضعة للهيمنة ولن يسمحوا يوما لمسؤوليهم أن يفاوضوا أويعقدوا اجتماعات مع الشيطان الأكبر".

يتبع