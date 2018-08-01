البرية الايرانية: لا توجد أي أخطار تهدد البلاد وتخرصات ترامب غير مجدية

العالم - ايران

واضاف العميد كيومرث حيدري اليوم الاربعاء خلال تفقده اللواء مشاة 177 في منطقة تربت حيدريه بمحافظة خراسان الرضوية غربي ايران، انه لا توجد هناك اية اخطار تهدد البلاد وان الزوبعة الاعلامية وتخرصات الرئيس الاميركي دونالد ترامب غير مجدية وان قواتنا المسلحة على استعداد لطي ملف اي اعتداء في اقل زمن ممكن.

وأكّد العميد حيدري عدم وجود أي خطر يهدد ايران وحدودها عازياً ذلك الى فضل من الله تعالى والى حكمة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبصيرته الفريدة.

وردا علي تخرصات ترامب قال العميد حيدري ان الامريكيين وبشتى اساليبهم التي استخدموها منذ انتصار الثورة الاسلامية لم يتمكنوا من التاثير على الشعب الايراني لانه شعب يتوكل على الله و يسير على خطى سماحة قائد الثورة الاسلامية وهو سيلقن العدو درسا لن ينساه.

وصرح بأن قوات الجيش الإيراني في قمة التأهب والجهوزية العسكرية والدفاعية وانها الى جانب سائر القوات المسلحة مستعدة للرد على أي نوع من تهديدات الأعداء.