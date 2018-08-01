البرادعي: لا يمكن مطالبة ايران بالتفاوض بعد تهديدها

العالم - ايران

وقال البرادعي في تغريدة له على حصابه الخاص في "تويتر": "انكم لا تستطيعون بعد تهديد بلد ما وإساءة الأدب له، أن تطالبوه فجأة بالتفاوض".

وأضاف: "لا يمكن بعد رفض قرار اعتبره الجميع حجر الأساس، وعبر تهديد بلد ما وإساءة الأدب الى مسؤوليه، مطالبته بالتفاوض بصورة غير مدروسة".

وتابع البرادعي في تغريدته: "ان التوافقات تقوم على أسس الثقة والإحترام المتبادل والتعايش، لا على الإرعاب والتهديد وان التوجه الذي تتبناه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا يعتبر نموذجا (محتذى) من قبل إيران".

وقد استخدم البرادعي الذي كان يتولي مهام الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين عامي 1997 حتى 2009، استخدم في تغريدته علامة الـ "هاشتاغ" الى جانب كلمة إيران (#Iran).