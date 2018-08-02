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لاريجاني: دور روسيا كان جيدا في الاتفاق النووي

لاريجاني: دور روسيا كان جيدا في الاتفاق النووي
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الايراني، امس الاربعاء، ان دور روسيا في الاتفاق النووي كان جيدا، وقد جرت مشاورات جيدة ومستمرة بين طهران وموسكو في هذا المجال، مضيفا ان العلاقات التجارية بين البلدين تمضي في وتيرة متنامية.

العالم - ايران

ولدى استقباله ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسي، قال علي لاريجاني: ان العلاقات التجارية بين ايران وروسيا تمضي في وتيرة متنامية يوما بعد آخر، وفي هذا المجال توجد أفكار جيدة لتنمية العلاقات، ولدينا تعاون مناسب مع روسيا في القضايا الاقليمية.

واضاف: أجرينا حتى الآن مشاورات مفيدة ومستمرة مع الروس بشأن الاتفاق النووي.. وقد كان الدور الروسي في الاتفاق النووي جيدا، وبما ان الاميركان أخلوا في مسيرة الاتفاق النووي، فلابد من توفير أرضيات جديدة لتنفيذ هذا الاتفاق.

وتابع: ان قضايا سوريا لها تعقيداتها الخاصة، وبهذا الشأن فإن ايران وروسيا قادرتان من خلال التعاون على حل هذه القضايا.

وفي الختام، أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة تعزيز العلاقات المصرفية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية.

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