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يوم حافل لرئيس الدبلوماسية الإيرانية في سنغافورة

يوم حافل لرئيس الدبلوماسية الإيرانية في سنغافورة
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، محادثات ثنائية منفصلة مع عدد من وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا الاعضاء في رابطة 'آسيان' وكبار المسؤولين في سنغافورة، على هامش الاجتماع الـ 51 لدول آسيان.

العالم - ايران

واجتمع ظريف صباح اليوم الخميس في مقر "اكسبو" غربي سنغافورة، مع رئيس وزراء سنغافورة 'لي هسين لونغ' ، ووزير خارجيته ' آلان بيتر'، و حضر اللقاء السفير الإيراني في سنغافورة جواد انصاري.

كما التقى وزير الخارجية مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو على هامش الاجتماع الصباحي لوزراء خارجية آسيان.

وخلال اللقاءات مع نظرائه، ناقش وزير الخارجية القضايا الثنائية والمواضيع المتعلقة بالاتفاق النووي وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية مع نظرائه من ماليزيا وإندونيسيا وروسيا بعد ظهر اليوم.

ويناقش وزراء خارجية دول جنوب شرق اسيا الاعضاء في رابطة 'آسيان' القضايا الاقليمية والدولية في اجتماعهم السنوي الذي بدأ يوم الاثنين في سنغافورة.

وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ 'آسيان' كانت قد تاسست في 8 آب /اغسطس عام 1967 من قبل اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلندا ومن ثم انضمت اليها بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

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