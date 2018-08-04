جيريمي كوربين يرد على انتقادات قوية لصحف صهيونية

العالم - اوروبا

وكوربين مدافع قديم عن الحقوق الفلسطينية ومنتقد للكيان الاسرائيلي وقد تعرض لاتهامات بأن حزب العمال تساهل مع "معاداة السامية" بين بعض أعضائه.

وفي الأسبوع الماضي قالت صحف صهيوينية إن حزب العمال سيمثل "تهديدا وجوديا للحياة اليهودية في هذا البلد" إذا وصل إلى السلطة.

وقال كوربين في مقال الجمعة إنه لا يقبل أن تمثل حكومة حزب العمال أي نوع من التهديد للحياة اليهودية في بريطانيا.

وكان حزب العمال البريطاني قد طالب قي وقت سابق رئيسة الوزراء تيزيزا ماي بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك بمناسبة احتفال الحكومة البريطانية بمرور 100 عام على وعد بلفور الذي منح لليهود "وطنيا قوميا" في فلسطين المحتلة.

وفي تحول تاريخي بموقف الحزب، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري إن بريطانيا لا تحتفل بوعد بلفور بقدر ما يشكل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ المنطقة"، مؤكدة أن أهم خطوة في هذا السياق الآن هو الاعتراف بدولة فلسطين، و"قد حان الوقت للقيام بذلك".