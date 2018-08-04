البث المباشر

جيريمي كوربين يرد على انتقادات قوية لصحف صهيونية

جيريمي كوربين يرد على انتقادات قوية لصحف صهيونية
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

رد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في بريطانيا أمس الجمعة، على الانتقادات القوية الموجهة لحزبه من قبل صحف عنصرية صهيونية.

العالم - اوروبا

وكوربين مدافع قديم عن الحقوق الفلسطينية ومنتقد للكيان الاسرائيلي وقد تعرض لاتهامات بأن حزب العمال تساهل مع "معاداة السامية" بين بعض أعضائه.

وفي الأسبوع الماضي قالت صحف صهيوينية إن حزب العمال سيمثل "تهديدا وجوديا للحياة اليهودية في هذا البلد" إذا وصل إلى السلطة.

وقال كوربين في مقال الجمعة إنه لا يقبل أن تمثل حكومة حزب العمال أي نوع من التهديد للحياة اليهودية في بريطانيا.

وكان حزب العمال البريطاني قد طالب قي وقت سابق رئيسة الوزراء تيزيزا ماي بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك بمناسبة احتفال الحكومة البريطانية بمرور 100 عام على وعد بلفور الذي منح لليهود "وطنيا قوميا" في فلسطين المحتلة.

وفي تحول تاريخي بموقف الحزب، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري إن بريطانيا لا تحتفل بوعد بلفور بقدر ما يشكل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ المنطقة"، مؤكدة أن أهم خطوة في هذا السياق الآن هو الاعتراف بدولة فلسطين، و"قد حان الوقت للقيام بذلك".

 

روابط ذات صلة

زعيم حزب العمال البريطاني يغضب كيان الإحتلال

حزب العمال البريطاني يؤيد إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي

تحول تاريخي.. حزب العمال يطالب بريطانيا بالاعتراف بفلسطين

حزب العمال البريطاني يتعهد بحظر تسليح السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

جيريمي كوربين يرد على انتقادات قوية لصحف صهيونية

برسبوليس يفوز على فولاد خوزستان ويتصدر الدوري الايراني

ايران تدين الهجوم الانتحاري بمسجد شرقي افغانستان

عشرات الضحايا بتفجير انتحاري في مسجد شرقي أفغانستان

المؤبد لبريطانية في الـ18 خططت للاعتداء على متحف لندن

أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الدنمارك

يكشف عن سقوط أخلاقي مريع لتحالف العدوان.. حزب الله يدين بشدة استهداف مرضى مستشفيات الحديدة

السعودية تحرج الحريري.. وتعرقل تشكيل الحكومة

روسيا اقترحت تعاونا مع أميركا لإعمار سوريا وعودة اللاجئين

الشيخ دعموش.. المقاومة باقية في سوريا؛ الذي سيخرج اميركا و"اسرائيل"

رئيس دائرة التوجيه السياسي في الجيش الإيراني.. ترامب أكثر زعماء العالم مكرا وكذبا

تدهور وضع الحديدة الإنساني اثر عمليات تحالف العدوان

دلالات التوجه الأمريكي الى النفط الليبي عوضا عن الإيراني

نشرة بانوراما: "قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيي غزة" و"الاقتدار اليمني"

صفعة صينية وأوروبية لترامب في قراراته المعادية ضد إيران

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصرف روسي بسبب كوريا الشمالية

الخرطوم تكمل الترتيبات لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بجنوب السودان

ايران واندونيسيا تبحثان توطيد العلاقات الاقتصادية

ادلب... المعركة المحسومة!

"عفريت الماء" يحير علماء الطب التجديدي

الأکثر مشاهدة