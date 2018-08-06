وزير خارجية ايران: لا حدود لنفاق اميركا

العالم - ايران

وقال ظريف في تغريدة علي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': ان الحكومة الاميركية تريد ان يقتنع العالم بانها تشعر بالقلق تجاه الشعب الايراني، لكنها باعادة فرض اجراءات الحظر الاولية بذرائع فارغة، ادت الى الغاء صفقة لبيع 200 طائرة ركاب لايران، وهي تكون بذلك قد عرّضت حياة الايرانيين للخطر، فنفاق اميركا ليس له حدود.

كما اشار وزير الخارجية الايراني في تصريح له اليوم الاثنين في مراسم تكريم الصحفيين، الى مؤتمر لزمر مناهضة لايران عقد في باريس وكان 80 بالمائة من المشاركين فيه حسب اعتراف الاميركيين انفسهم من غير الايرانيين وقال، انهم يكذبون في مزاعمهم بانهم يهمهم مصالح الشعب الايراني لانه لو كان الامر كذلك فلماذا كان حظر بيع الطائرات لايران اول اجراءات الحظر التي فرضوها ؟ ولماذا لا يسمحون لاوروبا ببيع قطع غيار الطائرات لايران؟.

وقد اعلنت اميركا بصورة غير مشروعة اعادة اجراءات الحظر المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتي قد رفعتها عن طهران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في 14 يوليو 2015.

وتتضمن الحزمة الأولى من اجراءات الحظر التي ستبدأ غدا 7 اب/ أغسطس فرض قيود على قطاع صناعة السيارات في إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتشمل أيضا العقوبات المتعلقة بالعملة الإيرانية ريال، بحسب البيان.

أما الحزمة الثانية التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتجارة النفط والمعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية البنك المركزي الإيراني، فستستأنف مفعولها في الـ5 من نوفمبر المقبل.