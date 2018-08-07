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بريطانيا تدعو كندا والسعودية لضبط النفس

بريطانيا تدعو كندا والسعودية لضبط النفس
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعت بريطانيا كندا والسعودية إلى ضبط النفس على خلفية التوترات الدبلوماسية الأخيرة بين أوتاوا والرياض.

العالم - أوروبا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية: "كندا والسعودية تعتبران شريكان قريبان للمملكة المتحدة ونحن ندعو لضبط النفس في ظل الوضع الحالي".

وأضافت: "المملكة المتحدة تدعم حقوق الإنسان بقوة. ونحن دائما نتطرق إلى قلقنا حول شؤون حقوق الإنسان مع الحكومة السعودية، بما في ذلك الاعتقالات الأخيرة لنشطاء حقوق الإنسان".

وانتقدت كندا السعودية على اعتقال نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين، واعتبرت السعودية هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها.

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