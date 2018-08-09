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شاهد.. العراق مناصرا لايران: على الشعوب المسلمة ردع الحظر الاميركي

الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الخارجية العراقية من انعكاسات اجراءات الحظر الأميركية ضد ايران وتداعياتها على العراق والمنطقة، مشيدة بوقوف طهران الى جانب العراق لحل أزماته، ودعت المجتمع الدولي الى الضغط على واشنطن لتغيير موقفها من ايران. واستنكرت أحزاب سياسية وأوساط شعبية الحظر الأميركي، وأعلنت تضامنها مع الشعب الإيراني وحكومته.  

العالم - العراق

بعد بدء تنفيذ الدفعة الاولى من العقوبات التي فرضها الرئيس الاميركي على طهران.. العراق يعلن رسميا عدم تفاعله مع تلك العقوبات على الشعب الايراني.. فبحسب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ان طبيعة العلاقات الايرانية العراقية تجعل من الصعوبة اللاتزام بتفيذ هذه العقوبات.

ويضاف الى الموقف الرسمي استنكار ورفض الاحزاب السياسية اية عقوبات ضد الشعب الايراني الذي كان سباقا في مساندة العراق ابان حربه ضد داعش الوهابية.
 
وصرح هشام الحسناوي عضو تيار الحكمة لمراسلنا: بطبيعة تيار الحكمة يدين ويستنكر العقوبات التي سلطت على الشعب الايراني قبل ان تكون للدولة الايرانية، وتعتقد بضرورة حل هذا الموضوع بالانفتاح السياسي وبالاتفاقات والمفاوضات وعدم الذهاب بهكذا اتجاه.

شعبيا.. شجب العراقيون العقوبات الامركية ضد الشعب الايراني، معلنين تضامنهم مع جيرانهم، مستنكرين عداء واشنطن للشعوب الحرة.

وقال مواطن عراقي لمراسلنا: ان اميركا تبحث عن مصالحها ولو تطلب ذلك قتل البشر، كما افتعلت ازمات في الشرق الاوسط كاليمن والعراق وسوريا، وان ايران اختبرت العقوبات الاميركية ضدها قبل ذلك.

ويجمع بغداد بطهران علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية هي الاكثر تميزا بالمنطقة، حيث يبلغ التبادل التجاري بين البلدين الجارين اكثر من 13 مليار دولار سنويا في مجالات متنوعة.

وافاد مراسلنا الزميل حيدر قاسم، بان العراقيين يرون ان على الشعوب المسلمة الخروج بموقف موحد ازاء العقوبات التي تهدد واشنطن الشعوب المسلمة بفرضها عليها وهي تعكس سياسة الاستكبار وعدم الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية.

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