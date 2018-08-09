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ختام الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية

ختام الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اختتمت الاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية والتي انعقدت في مقر وزارة خارجية على مدى يومين.

العالم - السودان

وشارك في الاجتماعات، التي عقدت أمس الأربعاء، ممثلون عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالعلاقات المصرية السودانية من الجانبين، ورأس الجانب المصري السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، كما رأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية.

وتناولت الاجتماعات كل موضوعات التعاون بين الجانبين في المجالات الدبلوماسية والقنصلية والأمنية والإقتصادية والتجارية والزراعية والإستثمارية والنقل البحري والنهري والتعدين والبترول والكهرباء والطاقة والخدمات والإعلام والتعليم والتعليم العالي وغيرها من المجالات التي تربط بين الدولتين الشقيقتين.

كما تم التباحث فيما يقرب من عشرين مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم مقترحة لدراستها من الجانبين استعدادًا للتوقيع خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها في الخرطوم في أكتوبر القادم.

ومن المقرر عقد اجتماع تحضيري شامل آخر برئاسة وزيري الخارجية يوم 29 أغسطس الجاري وفقًا لما اتفقت عليه قيادتا البلدين الشقيقين خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يوليو الماضي.

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