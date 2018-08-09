شاهد.. ردود افعال دولية واقليمية وداخلية لقرار ترامب ضد ايران

العالم - ايران

تتوالى ردود الافعال داخليا، اقليميا ودوليا للخطوة الاحادية التي اتخذها الرئيس الاميركي ترامب، باعادة فرض الحظر على ايران.

داخليا اكد الرئيس الايراني حسن روحاني لدى استقباله وزير خارجية كوريا الشمالية، ان اداء الادارة الاميركية جعل من الولايات المتحدة دولة لا يمكن الوثوق بها عالميا، لعدم التزامها بأي من تعهداتها.

بدوره اعتبر الوزير الكوري "ري يونغ وو" ان فرض واشنطن اجراءات حظر جديدة على طهران امرا يخالف القوانين الدولية، واصفا خطوة ترامب بالانسحاب من الاتفاق بانها غير لائقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف أن الأوروبيين يعملون على حماية الاتفاق النووي، لكن خطواتِهم ليست بحجم التوقعات الايرانية.

وتابع ظريف أن ايران تتوقع حركة من الاوروبيين قبل تنفيذ الحظر الأميركي على عمليات النفط والبنوك، مشيراً الى أن الحزمة الأوروبية المقترحة تنص على وجود مسار مصرفي للمعاملاتِ الماليةِ الإيرانية، وبيع النفط الايراني عندَ المستوى الحالي.

اقليميا، اعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عن تمسك بلاده بمواصلة استيراد حوامل الطاقة الإيرانية وفقا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وبغض النظر عن اجراءات الحظر الاميركية.

اما دوليا فقد حذر وزير خارجية المانيا هايكو ماس من أن قرار ترامب إعادة فرض حظر على إيران بإمكانه أن يزيد حالة عدم الاستقرار في الشرقِ الأوسط. وأضاف ماس أن الجانب الالماني يكافح من أجل الاتفاق كونه يخدم أهداف المانيا بجلب الأمن والشفافية إلى المنطقة.

كما اعلنت الخارجية الصينية معارضة بكين لاجراءات الحظر الأحادية الجانب التي فرضتها واشنطن على طهران .وقالت أنّ التعاونَ التجاري مع ايران لا ينتهك أي قرار لمجلس الأمن الدولي.