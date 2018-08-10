الادميرال خانزادي: نضمن أمن الصادرات والواردات عبر البحار

العالم - ايران

واضاف الادمیرال خانزادی فی تصریح له یوم الخمیس ان القوة البحریة للجیش تضمن امن السفن فی میاه شمال وجنوب البلاد والتي تسهم في انجاز تسعین بالمئة من الصادرات والواردات في هذه الحدود .

وقال، اننا مجهزون باعقد البنى التحتیة والطاقات البشریة الكفوءة لضمان الامن فی البحر والجو وسواحل میاه البلاد .

واشار الى ان تسعین بالمئة من تجارة السلع فی العالم تجری عبر البحار، وقال ان غرب اسیا التی تعد من اهم مراكز تبادل السلع التجاریة فی العالم تحظي باربعة ممرات مائیة مهمة وان تضامن دول المنطقة بامكانه ان یمسك نبض اقتصاد العالم وان تتحول دول هذه المنطقة الى قوة عالمیة .