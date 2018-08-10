سويسرا تحث شركاتها على مواصلة اعمالها مع إيران

العالم - ايران

وقال فابيان مينفيش من سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا ”القرارات الأمريكية بشأن العقوبات لا تؤثر على الموقف القانوني لسويسرا فيما يتعلق بإيران“.

لكنه أضاف أن اجراءات الحظر الاقتصادي الأمريكية الجديدة قد تؤثر علي الشركات السويسرية التي لها علاقات أعمال مع إيران.

ومضى قائلا ”تأسف سويسرا أن وضع العقوبات فيما يتعلق بإيران يتدهور مجددا“.

وقال إن الحكومة الاتحادية السويسرية ستدافع عن المصالح الاقتصادية لسويسرا، لكنها لا يمكنها أن تملي على الشركات ردود أفعالها على المناخ الجديد، مضيفا أن ”الحكومة السويسرية توصي الشركات بمواصلة روابطها التجارية مع إيران وفقا لما تراه ملائما لها“.

وقالت نستله، ومقرها سويسرا، وهي أكبر شركة صناعات غذائية في العالم وتنتج حليب الأطفال المجفف والمياه المعبأة في إيران، يوم الثلاثاء إنها لا تري أي تداعيات مباشرة من إعادة فرض اجراءات الحظر الأمريكية.